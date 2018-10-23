Sedef hastalığı tekrarlayabilir



Sedef hastalığının şiddeti, görüldüğü bölgeler, ve görünüşü, çeşidine bağlı olarak değişiklik gösterir. Cidden görünüşü tiksindiricidir. İnsanı moral olarak yıkar. Fakat Sedef hastalığında mikrobik bir sebep söz konusu olmayıp hastalık kesinlikle bulaşıcı değildir. Plak tipi psöriazis en yaygın formudur, her beş sedef hastasından dördünde bu tip görülür. İltihaplı romatizma, acı veren sarsıcı bir hastalık olarak, deride sertleşme ve kuruma belirtileriyle baş gösteren sedef hastalığı ile birlikte gelişir. Zamanla, hareket yeteneğinde kötüleşme ve eklem ağrısı ile birlikte rahatsız edici bir duruma yol açabilir.

Sedef deri hastalıklarının en önemlilerinden olup kronik, tekrarlayıcı ve sık rastlanılan bir rahatsızlıktır. Deri örtüsünün olduğu tüm bölgeleri tutabilir. Saçlı deride, tırnakta, elde, ayakta, gövdede, dizde, dirsekte kısaca tepeden tırnağa bütün vücudu etkileyebilir. Ancak şiddeti kişiden kişiye değişir. Kimi hastalarda sadece bir nokta veya plaklar halinde gözlenebilirken, kimi hastalarda vücudun muhtelif alanlarına yayılarak çok geniş deri bölgelerini etkileyebilir.

TEKRARLAYABİLİR

Sedef bir cilt rahatsızlığı olup, diğer organların bozuklukları ile bir ilişkisi yoktur. Birçok kronik hastalıkta olduğu gibi belirli aralıklarla tekrarlama özelliği vardır. Bu nüksetmelerin sıklığı, yaygınlığı kişiden kişiye değişebilmektedir. Bazen uzun yıllar boyunca hiçbir atak yaşanmaması da mümkündür.

Bu son derece sık hastalığın görülme ihtimali %1-3 arasında değişmektedir. En fazla görülen bölgeler diz, dirsek, bel, saçlı deri, genital bölgedir. Tipik görüntüsünde kırmızı, net sınırlı zemin üzerinde beyaz ince kabuklanmalar şeklindedir ancak sedefin kabuk olmadan sadece kırmızı alanlar veya bu alanların üzerine eklenmiş iltihaplı toplu iğne başı büyüklüğünde püstüllerle seyreden formları da olabilir.

ANA BABADA VARSA..

Genetik bir hastalık olan sedef özellikle 20-40 yaş gurubunda sıkça görülür. Ailevî özelliği olan bu hastalığın ebeveynlerde olması çocuklarında görülme ihtimalini artırır.

Belirli faktörler hastalığın hızlanmasına yahut ilk atağın başlamasına sebep olmaktadır. Bunların başında fiziksel ve psikolojik stresler, aşırı güneş ışığı, alınan birtakım ağrı kesiciler, hormon, kortizon, tansiyon ilaçları yer almaktadır. Hastaların rahat bir hayat sürmesi, aşırı yorgunluktan kaçınılması, mümkün olduğu kadar az ilaç tüketmesi sedefin stabil kalmasına yardımcı olur. Sedefin tipik belirtilerinden birtanesi de kaşınan yada yaralanan bölgelerde yeni sedef plaklarının gelişmesidir.