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Medya Seçimlerle ilgili flaş iddia! O isim, böyle duyurdu
Medya

Seçimlerle ilgili flaş iddia! O isim, böyle duyurdu

Muharrem Sarıkaya, bugünlerde çokça tartışılan seçim tarihiyle ilgili dikkat çekici bir yazıya imza attı. Habertürk'te köşesinde, AK Parti'nin seçim döneminde yapılacak bütün tarihleri 30 Nisan'a göre ayarladığını ifade eden Sarıkaya, ancak 14 Mayıs ya da 28 Mayıs'ın da tercih edilebileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 13:30:00 -
Seçimlerle ilgili flaş iddia! O isim, böyle duyurdu

Muharrem Sarıkaya, bugünlerde çokça tartışılan seçim tarihiyle ilgili dikkat çekici bir yazıya imza attı. Habertürk'te köşesinde, AK Parti'nin seçim döneminde yapılacak bütün tarihleri 30 Nisan'a göre ayarladığını ifade eden Sarıkaya, ancak 14 Mayıs ya da 28 Mayıs'ın da tercih edilebileceğini belirtti.

İşte Sarıkaya'nın o yazısının ilgili bölümü:

"AK Parti de seçimin ilanına ilişkin saatini, geriye doğru 60 gün hesabı ile 24 Şubat Cuma gününe ayarlamış.

Bu tarihten sonraki 60 günün sonunda gelen ilk Pazar günü de 30 Nisan…

Seçim döneminde yapılacak bütün tarihler 30 Nisan baz alınarak geriye doğru tek tek çıkarılmış…

Hangi gün neyin yapılacağı YSK henüz açıklamadan belirlenmiş; çünkü kararı kendileri alacağı için bugünden tarihleri öngörme hakkına da sahipler

Farklılık olabilir mi?

Burası Türkiye…

Bakarsınız Demokrat Parti’nin kuruluşu ve darbe ile yıkılışının yıl dönümleri olan 14 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri tercih edilir.

Ancak AK Parti ve MHP’de bunun propaganda aracı olarak muhalefet tarafından da kullanılabileceğine yönelik kaygı var…

O nedenle bugün için Cumhur İttifakı’nda hesaplar ve seçim takvimine ilişkin süreçler 30 Nisan’a göre yapılıyor…

İzleyip göreceğiz…"

 

 

 

 

 

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