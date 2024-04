Seçim bitti, dans başlıyor

HABER MERKEZİ

Bir önceki döneminde verdiği tüm sözleri unutan ve İstanbul’un kaynaklarını çalgı çengiye harcayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni dönemde de çalışmayacağının ilk işaretini verdi. ‘Kent uzlaşısı’ adı altında Kandil’in açık desteğiyle yeniden başkan seçilen İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonrası dans ve tiyatro sezonunu açtı. İmamoğlu’na bağlı Şehir Tiyatroları, henüz hiçbir bilişsel aidiyeti oluşmamış minik zihinleri “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” zırvası ile zehirlemeye hazırlanırken, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı da “Uluslararası İstanbul Dans Günleri” kentin dört bir yanında yatay arzuların dikey ifadesi olan dansın her türünü sergileyecek.

Yabancı sermayeli Odeabank'ın toplumsal cinsiyet eşitliği zırvasını meşrulaştırmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Eşit Masallar’ projesinin tiyatro oyunu, CHP’li İBB’ye bağlı Şehir Tiyatroları'nın sözde 38. Çocuk Şenliği'nde 5 yaş üzeri miniklere izletilecek. 21 Nisan’da Gazhane Sevda Şener Sahnesi'de oynanacak oyunda, Sinderella, Rapunzel, Pamuk Kalpli Prens ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız ve Kurbağa Prens gibi oyunlar yeniden yorumlanacak. Beş masalın kahramanlarının aynı sahnede buluştuğu rezil oyunda “toplumsal cinsiyet eşitliği” zırvası minik beyinlere zerk edilecek.

Hizmet yok o zaman dans!

Geride bıraktığı 5 yıllık dönemde milyonlarca liralık konser ve dans organizasyonu düzenleyen İmamoğlu yönetimi yeni döneme de hızlı başladı. İmamoğlu’na bağlı İBB Kültür Dairesi, “Uluslararası İstanbul Dans Günleri” kapsamında 22 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında kentin her köşesinde çıplaklığı da meşrulaştıran dansın her neviden örnekler sergileyecek. İBB kasasından finans edilecek rezil festivalin etkinlik yeri olarak ecdat mirası Feshane, Gazhane, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Baruthane, Metrohan olarak belirlenirken hip hop, break, popping gibi ahlaki değerleri ayaklar altında alan her çeşit sokak dansları ve sapkın söyleşilerle rezillik kutsanacak.

ÖNE ÇIKAN VİDEO