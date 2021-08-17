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Aktüel SDE araştırmacı yetiştirme programı başlattı
Aktüel

SDE araştırmacı yetiştirme programı başlattı

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) bünyesinde bir yıl süreli “Araştırmacı Yetiştirme Programı” başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 14:16:00 -
SDE araştırmacı yetiştirme programı başlattı

yeniakit.com.tr

Değişik sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırma ve geliştirme yapmak üzere kaliteli insan gücü yaratmayı hedefleyen Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) “Araştırmacı Yetiştirme Programı” başlattı.

Stratejik Düşünce Enstitüsünden yapılan açıklamada ülkenin gelişmesine yardımcı olablmek adına hazırlanan program dün başladı. Açıklamada, “Bir ülkenin gelişmesindeki en önemli konulardan birisi de yetişmiş insan gücüdür. Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde sivil toplum kuruluşlarına da büyük görev düşmektedir. Ülkemizde değişik sektörlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri konusunda yetkin bilgi birikimine sahip kabiliyetli insan gücünün hazırlanması maksadıyla Stratejik Düşünce Enstitüsü bünyesinde bir yıl süreli ‘Araştırmacı Yetiştirme Programı’ 16 Ağustos Pazartesi itibariyle başladı. SDE Başkanı Doç. Dr. Güray Alpar, programa katılmaya hak kazanan adayları tebrik etti ve programın Türkiye’de önemli bir örnek olarak şekilleneceğini ifade etti.

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