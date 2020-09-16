Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak
Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 45 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.
Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunanlar eleme, yazılı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacak. Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı için eleme sınavı, 1 Kasım’da Ankara’da yapılacak. Sınav başvuruları 22-29 Eylül’de elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM’nin “https://ais.osym. gov.tr” adresinden gerçekleştirilebilecek. Eleme sınavında başarılı adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturumda 9-10 Ocak’ta yapılacak.