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Ekonomi Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak
Ekonomi

Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak

Sayıştay Başkanlığı, boş bulunan 45 kadro için denetçi yardımcısı adayı alacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 10:15:00 -
Sayıştay 45 denetçi yardımcısı adayı alacak

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvuruda bulunanlar eleme, yazılı sınav ve mülakat sınavına tabi tutulacak. Sayıştay denetçi yardımcısı adaylığı için eleme sınavı, 1 Kasım’da Ankara’da yapılacak. Sınav başvuruları 22-29 Eylül’de elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet üzerinden ÖSYM’nin “https://ais.osym. gov.tr” adresinden gerçekleştirilebilecek. Eleme sınavında başarılı adayların tabi tutulacağı klasik usule göre düzenlenecek yazılı sınav iki oturumda 9-10 Ocak’ta yapılacak.

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