Savunmada atılım devam edecek

Yerlilik oranını yüzde 80’e taşıyan savunma sanayii daha da kuvvetlenecek. 2023’te dev projeler ortaya koyulacak, ürün adedi artırılacak.

Bu projeler ve ürünlerden birkaçı şöyle:

Hangardan çıkıyor

Milli Muharip Uçak (MMU), 18 Mart’ta hangardan çıkacak. 2024’te ilk uçuşunu yapacak. 2028’de Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na sunulacak. Yapımı devam eden MMU’ya motor da eklendi.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, 2022 Aralık ayında “Teknisyen arkadaşlarımız motoru muharip uçağımıza takmıştır. Bu arkadaşlarımız tecrübeli olup F-16’ya 300-400 tane motor takmıştır” açıklamalarında bulunmuştu.

Seri üretime geçilecek

Otonom savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, 2023’te seri üretime geçecek. Uçak için ilk kavramsal çalışmalara 2013’te start verilmişti. Bayraktar KIZILELMA’yla ilgili ilk kareler ve veriler ise 2021’de paylaşılmıştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, uçağın büyük beğeni toplayacağına işaret etmişti. Bayraktar, “Bayraktar KIZILELMA’nın donanımı da yazılımı da yerli. Kontrol yazılımlarıyla satır satır uğraştım” demişti.

Yakında devredeler

GÖKBEY helikopteri, yerli motorla sene ortasında uçacak.

Hürjet ve ATAK-2 havalanacak.

Bayraktar TB3 SİHA, savaş gemisi TCG ANADOLU’ya konuşlandırılacak. Geminin güvertesini kullanarak STOBAR tipi iniş kalkış yapacak. Ayrıca TGC ANADOLU’ya monte edilecek komuta merkeziyle aynı anda minimum 10 adet Bayraktar TB3 SİHA’nın operasyonlarda kullanılacağı dile getiriliyor.

Roketsan ve STM yapımı mühimmat Alpagut envantere alınacak. Mühimmatın kara ve deniz hedeflerinin yanı sıra radar sistemlerine karşı bir güç olacağı kaydediliyor.

DERYA, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na takdim edilecek. Gemi denizde ikmal görevi görecek.

Denizaltı TGC PİRİ REİS de devreye sokulacak.

Füze savunma sistemi SİPER, envantere dahil olacak.

2 Altay tankı daha ordunun kullanımına sunulacak.

Roketsan’ın KARAOK Anti-Tank Füzesi’nin seri üretimi başlayacak.

Düşmanı titreten TAYFUN füzesi projesi için kollar sıvandı. Füzenin 560 kilometre olan menzilinin daha da artırılması planlanıyor.

Tedarikçi çok

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, ekosistemlerinde binlerce tedarikçinin bulunduğunu dile getirdi. Görgün, şöyle konuştu: “Yerli tedarikçi sayımızı daha da arttırmayı arzu ediyoruz. Yurt içi alım oranımızı daha da yükseltmeyi istiyoruz. Ülkemizde geliştirilmiş her türlü kabiliyetten azami ölçüde yararlanmayı diliyoruz. Yerli şirketlerimiz için ‘Tedarikçi Portalı’mız var. Bu portaldan bizimle iletişime geçenlerle el ele verebiliriz. Stratejik partner sayımızı artırıyoruz, artıracağız. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından 2018 yılında başlatılan Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı’nın (EYDEP) çıktılarını kullanıyoruz. EYDEP kapsamında tetkik edilen firmaları portföyümüze kazandırıyoruz.”

Millileştirme faaliyetlerine hız verdiklerinin de altını çizen Görgün, “Daha yapacak çok işimiz var, gidecek çok yolumuz var. Biz bunun farkındayız. Yaptıkça, ilerledikçe, değerlendirdikçe daha yenileri, iyileri mutlaka ortaya çıkacak. Biz bu tecrübelerle yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz. Millileştirme ve uluslararası iş geliştirme bizim için en önemli mefhumlardan” dedi.