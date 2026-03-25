Savaşa dahil mi olacaklar? Suudi Arabistan'dan İran açıklaması!

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uzamasını desteklediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Bakanlıktan üst düzey bir yetkili, söz konusu söylemlerin “asılsız” olduğunu vurguladı.

“SAVAŞI UZATMA GİBİ BİR POLİTİKAMIZ YOK”

Yetkili, Suudi yönetiminin İran’a karşı yürütülen savaşın devam etmesi için herhangi bir destek verdiği yönündeki iddiaları net bir şekilde reddetti. Açıklamada, Riyad’ın çatışmanın uzamasını istemediği mesajı verildi.

KARŞILIK VERME HAKKI VURGUSU

Buna karşın Suudi Arabistan, İran’dan gelebilecek saldırılara karşı siyasi ve diğer araçlarla karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu açıkladı. Bu ifade, olası bir tırmanma durumunda Riyad’ın aktif pozisyon alabileceğine işaret etti.

“KÖRFEZ ÜLKELERİ PASİF DEĞİL”

Suudi Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan’ın daha önce yaptığı açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Farhan, İran’ın saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek, “Suudi Arabistan’ın sabrı sınırsız değil” ifadelerini kullanmıştı.

BÖLGESEL DENGE HASSASLAŞIYOR

Uzmanlara göre Suudi Arabistan’ın bu açıklaması, Körfez ülkelerinin doğrudan savaşa taraf olmak istemediğini ancak güvenlik tehditlerine karşı da geri adım atmayacağını ortaya koyuyor.

DİPLOMASİ VE GERİLİM BİR ARADA

Orta Doğu’da askeri gerilim yükselirken, diplomatik açıklamaların tonu da sertleşiyor. Suudi Arabistan’ın açıklaması, bölgedeki güç dengelerinin hassas bir çizgide ilerlediğini bir kez daha gösterdi.