Savaş çip devini vurdu! SMIC'e İran suçlaması

ABD’li yetkililer, Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

İddialara göre şirket, İran’ın askeri sanayisine yönelik çip üretim ekipmanları sağladı ve teknik destek sundu.

SEVKİYATLARIN DEVAM ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

İki üst düzey ABD’li yetkili, sevkiyatların yaklaşık bir yıl önce başladığını ve halen sürdüğünü ileri sürdü.

Ayrıca iş birliğinin yalnızca ekipman tedarikiyle sınırlı kalmadığı, yarı iletken teknolojisi alanında teknik eğitimleri de kapsadığı iddia edildi.

RESMİ AÇIKLAMA YOK

Konuyla ilgili olarak ne SMIC ne de Çin ve İran yetkililerinden henüz resmi bir açıklama geldi.

Pekin yönetimi ise genel yaklaşımını sürdürerek İran ile ticari ilişkilerin “normal ekonomik faaliyetler” kapsamında olduğunu savunuyor.

ASKERİ KULLANIM ENDİŞESİ

ABD tarafı, gönderilen ekipmanların İran’ın “askeri endüstriyel kompleksine” ulaştığını belirtiyor.

Bu tür teknolojilerin; füze sistemleri, radar altyapısı ve askeri iletişim ağlarında kullanılabileceği ifade ediliyor.

Ancak ekipmanların mevcut çatışmalarda doğrudan kullanılıp kullanılmadığı henüz netleşmiş değil.

SMIC DAHA ÖNCE DE HEDEFTEYDİ

SMIC, 2020 yılında ABD tarafından kara listeye alınmış ve Amerikan teknolojilerine erişimi ciddi şekilde kısıtlanmıştı.

Şirket, geçmişte Çin’in askeri yapısıyla bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

ABD-ÇİN GERİLİMİ YÜKSELEBİLİR

Söz konusu iddiaların, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki hassas dengeleri daha da zorlayabileceği değerlendiriliyor.

Washington yönetimi, son yıllarda Çin’in ileri teknoloji çip üretimini sınırlamak amacıyla kapsamlı yaptırımlar uygularken, bu yeni gelişmenin ilişkilerde yeni bir kriz başlığı açabileceği belirtiliyor.