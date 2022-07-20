Savaş Çelik kimdir? MİT Savaş Çelik’i yakaladı mı?
Son dakika haberleri: MİT son zamanlarda terör örgütü PKK’ya en ağır darbeyi indiriyor. Bir yandan TSK diğer yandan MİT vatan hainlerine yurt içinde ve yurt dışında başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor. MİT’den bir son dakika operasyonu daha geldi. Peki MİT Savaş Çelik’i yakaladı mı? Savaş Çelik kimdir?
Terörden arananlar listesinde mavi kategorideki terör örgütü PKK/KCK mensubu 'Zerdeşt' kod adlı Savaş Çelik, MİT’in yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonla paketlendi.
Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edildiği 2015'teki saldırının faili PKK'lı Savaş Çelik, MİT'in yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
MİT'in Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği operasyonda terör örgütünün silahlı faaliyetlerinin yönetildiği sözde PKK-HPG Konseyi üyesi ve Apollo Akademiler sorumlusu "Dersim Malatya" kod adlı İzzettin İnan etkisiz hale getirmişti. MİT'in başarılı operasyonları sonrası vatan hainleri korkularından inlerinden dışarı çıkamaz hale geldi.
Binbaşı Arslan Kulaksız kimdir?
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız eşi Sibel Funda Kulaksız ile otomobiline bindiği sırada PKK’lı teröristlerin saldırısına uğramış, saldırıda kalbine isabet eden kurşunla şehit olmuştu.
PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım 2018 tarihinde Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden 'Çektar Soro' kod adlı Muhammed Kaya ile Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'Gri Kategori'de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş terörist etkisiz hale getirilmişti.