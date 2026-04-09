Savaş bahanesiyle ara verilmişti... Netanyahu için hesap vakti
Savaş bahanesiyle ara verilmişti... Netanyahu için hesap vakti

Seyfullah Maden
Savaş bahanesiyle ara verilmişti... Netanyahu için hesap vakti

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı terör saldırılarının ardından ara verilen, İsrail elebaşısı Binyamin Netanyahu'nun yargılanmasına, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkesten sonra yeniden başlanacak. Netanyahu teröristi ülkesinde yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma ile suçlanıyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu'nun bir sonraki duruşması pazar günü yapılacak.

İsrail'in İran'a saldırılar sırasında ilan ettiği "olağanüstü hal", geçici ateşkesin devreye girmesiyle kaldırıldı. Mahkeme, olağanüstü halin kaldırmasından birkaç saat sonra, Netanyahu'nun duruşmalarının yeniden başlayacağını duyurdu.

 

Mahkemeden yapılan açıklamada, "Olağanüstü halin kaldırılması ve yargı sisteminin yeniden faaliyete geçmesiyle duruşmalar her zamanki gibi devam edecek." ifadesine yer verildi.

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

 

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Perinçek 'İsrail vurdu' demişti! MSB'den düşen C-130 uçağına ilişkin açıklama
İşgalci katiller: Hizbullah lideri Naim Kasım öldürüldü
İsrail’in üzerine kurulduğu katliam: Deir Yassin! Bu katliam olmasaydı İsrail devleti de olmazdı
Önder Aksakal’in İsrail yorumu! "Arz-ı Mevud hayalleri son bulmadıkça terör bitmez"
Cengiz selçuk

İran Zafer kazanınca yolsuzluk lar çıktı.
