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SAÜ’de karma sergi sanatseverlere sunuldu

Sakarya Üniversitesi STMF Resim Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan karma sergi sanatseverlerle buluştu.

07 Mart 2019 Perşembe 11:32
SAÜ’de karma sergi sanatseverlere sunuldu

Sakarya Üniversitesi STMF Resim Bölümü öğretim elemanlarının eserlerinden oluşan karma sergi sanatseverlerle buluştu.


STMF Sanat Galerisinde düzenlenen serginin açılışına SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, STMF Dekanı Prof. Didem Atiş, Resim Bölüm Başkanı Dr. Öğretim üyesi Gülseren İldeş, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Sergide Resim Bölümü öğretim elemanları Prof. Füsun Çağlayan, Doç. Neslihan Erdoğdu, Doç. Şive Neşe Baydar, Dr. Öğretim üyesi Gülseren İldeş, Dr. Öğr. Üyesi Şirin Uysal Yılmaz, Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Bozdurgut, Öğretim Görevlisi Gülay İnce, Arş. Gör. Onur Karaalioğlu, Araştırma Görevlisi Kevser Akçıl, Arş. Gör. M. Emrah Özaras, Arş. Gör. Hilal Balcı’nın eserleri yer alıyor.


Sergi, 15 Mart 2019 tarihine kadar gezilebilir.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 11:32
  1. sergi
  2. sanat

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