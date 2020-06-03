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Aktüel

Sason’da bir apartman karantinaya alındı

Batman’ın Sason ilçesinde bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:31:38 -
Sason’da bir apartman karantinaya alındı

Batman’ın Sason ilçesinde bir apartman korona virüs nedeni ile karantinaya alındı.


Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ilçeye bağlı Yeşilova Mahallesinde bulunan bir apartmanda korona virüs salgını dolayısıyla karantina uygulandığı belirtildi. Açıklamada "Korona virüs nedeniyle ülke genelinde elde edilen başarılar neticesinde, yeni normalleşme sürecine girilmiştir. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sabır ve başarı neticesinde salgın yayılım hızı kontrol altına alınmıştır. Yeni normalleşme sürecinde bütün vatandaşlarımızın, kontrolü sosyal hayat, maske kullanımı, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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