Şaşırtmadı: Darbe bildirisinin arkasında Koç ayrıntısı!
Milli iradeyi hedef alarak darbe imalı skandal bildiriye imza atan emekli amirallerle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Cem Gürdeniz, Kadir Sağdıç ve Şükrü Bozoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 amiralin Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi oldukları ortaya çıktı.
Aralarında Türker Ertürk, Deniz Cora, Cem Gürdeniz ve Atilla Kıyat'ın da bulunduğu 104 emekli amiral AK Parti Hükümeti'ni hedef alan bildiri yayınladı. Milli iradeyi hedef alan skandal bildiriye peş peşe tepkiler gelirken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Üyesi oldukları ortaya çıktı
Cem Gürdeniz, Kadir Sağdıç ve Şükrü Bozoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 amiralin Koç Üniversitesi Denizcilik Forumu Yönetim Kurulu Üyesi olduğu ortaya çıktı.
Amiral Cem Gürdeniz'in Direktör olarak, Amiral Kadir Sağdıç'ın ise Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı öğrenildi. Emekli amiraller Şükrü Bozoğlu, Engin Baykal, Hakan Ercan, Hakan Eraydın, Bülent Olcay ve Mustafa Özbey'in ise Danışma Kurulu'nda görev aldıkları ortaya çıktı.
Skandal darbe bildirisine imza atan 104 amiral kim?
104 emekli amiralin, Montrö Boğazlar Sözleşmesi üzerinden milli iradeyi hedef alan bildirisi hem siyasetten hem de toplumdan büyük tepkilere neden oldu. Özellikle halk, sosyal medya üzerinden darbe imasına sert bir biçimde eleştirdi. Tepkiler devam ederken 104 emekli amiral hakkında "kim bunlar" sorusu gündeme geldi.
İşte skandal bildiriye imza atan 104 emekli amiralin isimleri:
1. E. Amiral Ergun MENGİ
2. E. Amiral Alaettin SEVİM
3. E. Amiral Nazif ÖZDAĞDEVİREN
4. E. Amiral Işık BİREN
5. E. Amiral Ahmet ŞENOL
6. E. Amiral Hasan HOŞGİT
7. E. Amiral Vedat ERSİN
8. E. Amiral Metin AÇIMUZ
9. E. Amiral Atilla KEZEK
10.E. Amiral Nurhan KAHYAOĞLU
11.E.Amiral Önder ÇELEBİ
12.E.Amiral Metin POYRAZLAR
13.E.Amiral Mücahit ŞİŞLİOĞLU
14.E.Amiral Engin BAYKAL
15.E.Amiral Hüseyin ÇİFTÇİ
16.E.Amiral Atilla KIYAT
17.E.Amiral Vehbi ALPMAN
18.E.Amiral Celal PARLAKOĞLU
19.E.Amiral Mustafa Ekmel ÖZDENGİL
20.E.Amiral Serdar DÜLGER
21.E.Amiral Abdullah METE
22.E.Amiral Ertan DEMİRTAŞ
23.E Amiral Orhun ÖZDEMİR
24.E.Amiral Ersin GÜLER
25.E.Amiral Nadir KINAY
26.E.Amiral Hüseyin HOŞGİT
27.E Amiral İlker GÜVEN
28.E.Amiral Baha EREN
29.E.Amiral Abdullah GAVREMOĞLU
30.E.Amiral Şükrü BOZOĞLU
31.E.Amiral Hakan ERCAN
32.E.Amiral Mesut ÖZEL
33.E.Amiral Taner EZGÜ
34.E.Amiral İbrahim AKIN
35.E.Amiral Ömer AKDAĞLI
36.E.Amiral Mehmet OTUZBİROĞLU
37.E.Amiral Taner BALKIŞ
38.E.Amiral İzzet ARTUNÇ
39.E.Amiral Hakan ERAYDIN
40.E.Amiral Mehmet Ali ÇINAR
41.E.Amiral Deniz DAĞLILAR
42.E.Amiral Yalçın ERTUNA
43.E.Amiral Türker ERTÜRK
44.E.Amiral Aydın CANEL
45.E.Amiral Sami ÖRGÜÇ
46.E.Amiral Yalçın KAVUKÇUOĞLU
47.E.Amiral Nazım ÇUBUKÇU
48.E.Amiral Ahmet AKSOY
49.E.Amiral Can ERENOĞLU
50.E.Amiral Doğan HACİPOĞLU
51.E.Amiral Abdullah AKGÜL
52.E.Amiral Aziz ÖZTÜRK
53.E.Amiral A.Serdar AKINSEL
53.E.Amiral İlker GÜVEN
54.E.Amiral Mustafa İPTEŞ
55.E.Amiral Caner BENER
56.E.Amiral Nejat BERKSUN
57.E.Amiral Kadir SAĞDIÇ
58.E.Amiral Tayfun TANSAN
59.E.Amiral İskender YILDIRIM
60.E.Amiral Ali Yüksel ÖNEL
61.E.Amiral Uğur YİĞİT
62.E.Amiral Mustafa ÖZBEY
63.E.Amiral Cem GÜRDENİZ
64.E.Amiral Bülent BOSTANOĞLU
65.E.Amiral Murat BİLGEL
66.E.Amiral Cengiz ALPÖZÜ
67.E.Amiral Serdar Okan KIRÇİÇEK
68.E.Amiral Tufan MİMİR
69.E.Amiral Turgut TUFAN
70.E.Amiral Turhan ÖZER
71.E.Amiral Alper TEZEREN
72.E.Amiral Mustafa ÜLTANUR
73.E.Amiral Ruhsar SÜMER
74.E.Amiral Cemal ÜREN
75.E.Amiral Gündüz Alp DEMİRUS
76.E.Amiral Deniz CORA
77.E.Amiral Gürkan İNAN
78.E.Amiral Atilla TONGUÇ
79.E.Amiral Mustafa KARASABUN
80.E.Amiral Erol YÜKSEL
81.E.Amiral Özbek GÜRGÜN
82.E.Amiral Bülent OLCAY
83.E.Amiral Nejat GÜLDİKEN
84.E.Amiral Turgay ERDAĞ
85.E.Amiral İsmail TAYLAN
86.E.Amiral Aydın GÜRÜL
87.E.Amiral Raif NALDEMİR
88.E.Amiral Numan ALANSAL
89.E.Amiral Tanzar DİNÇER
90.E.Amiral Erol ADAYENER
91.E.Amiral Haluk Sayın
92.E.Amiral Ferhat FERHANOĞLU
93.E.Amiral Mehmet Ali ÖZGÜVEN
94.E.Amiral Ali Sadi ÜNSAL
95.E.Amiral Doğan DENİZMEN
96.E.Amiral Taner AKKAYA
97.E.Amiral Necati KURT
98.E.Amiral Tayfun URAZ
99.E.Amiral Engin HEPER
100.E. Amiral Hayati Bilgiç
101.E. Amiral Hasan Nihat DOĞAN
102.E. Amiral Ömer Bayram ÇETİN
103.E.Amiral Mithat Kemal ALGÜL
104. E.Amiral İlker GÜVEN
Kaynak: Sabah