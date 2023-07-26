Sarımsak ve limonu karıştırıp yemenin faydası: Limonlu sarımsaklı tarifi! Limonlu su gerçeği

Yapılan bir çalışmada limonun kanserli hücreleri öldürerek kemoterapi tedavisinden 10000 kat daha güçlü olduğu anlaşılmıştır. Suyundan limonata yapılan ve manav tezgahlarına renk katan limonun birçok kullanım alanı vardır. İçeriğinde bulunan etken maddeler ile kanser tedavisinde kullanılabilecek en iyi yöntem olduğu belirtilmiştir.

1970’ten bu yana 20’den fazla değişik laboratuvarlarda yapılan tetkiklerde limon ekstresinin 12 değişik kanser tipini yok ettiği anlaşılmıştır. Kolon, göğüs, prostat, akciğer ve pankreas kanserleri bunlar arasındadır. Anti depresan etkiye sahiptir.

Limonun kabuklarında bulunan “dlimonene” isimli maddenin cilt sağlığı ve korunmasında önemli olduğu belirlenmiştir. Limon kabuğunun sinir sistemi üzerinde de olumlu yönde faydasının bulunduğu, bakterileri öldürerek kalbim daha rahat çalışmasını sağladığı kanıtlanmıştır.

Limon içerisinde bulunan polifenollerin kadınlarda meydana gelen yumurtalık kanseri riskini de düşürdüğü de belirlenmiştir. Bakteri enfeksiyonları ve mantarlara karşı antimikrobiyal spektrum görevini üstlendiği aynı zamanda kurt ve parazitlere karşı da etkili olduğu bilinmektedir. Yüksek tansiyona karşı etkilidir. Sinir bozukluklarına iyi gelen stresle savaşan antidepresan etkisi de bulunmaktadır.

Rus Tıp dünyasında kullanılmaktadır.

Kalp ve damar hastalıkları için Rus doktorlarının da tedavi amaçlı tavsiye ettiği mucizevi bir yöntemdir. Doğal tedavi yöntemlerini önem veren Rus tıp dünyası bu yöntemi uzun yıllardır kullanmakta ve başarılı sonuçlar elde etmektedirler.

Limon suyu ve sarımsağın karışımından elde edilen içecek vücuttaki damar sertliği, damar yağlanması, damar tıkanıklığı ve tansiyon gibi problemlere kalıcı olarak ortadan kaldırmaktır. Ülkemizde de bazı doktorların bu yöntemi hastalarına önerdiği bilinmektedir

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Evinizde kendiniz yapabilirsiniz.

Gerekli malzemeler

2 litre sıkılmış limon suyu,

40 diş soyulmuş ve ezilmiş sarımsak (Mümkünse ithal olmayan sarımsak),

Işık almayan koyu renkli ve kapaklı bir cam kavanoz( pet şişe kullanmanız önerilmemektedir)

Nasıl yapılır?

2 litrelik kavanoz içerisine limon suyunu boşalttıktan sonra soyulmuş ve ezilmiş 40 diş sarımsağı ekleyin. Kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatarak 25 gün boyunca serin bir yerde bekletin.

Gün içerisinde kavanozu birkaç kez çalkalayın. 25 gün sonunda sarımsaklar limon suyunun içerisinde eriyecektir. Bu karışımdan her gün sabah kahvaltıdan yarım saat önce düzenli olarak aynı saatte yarım çay bardağı tüketin. Karışım içerisine şeker, tuz, tatlandırıcı gibi başka bir madde eklemeyin.

Hazırlanan karışımın kanıtlanmış faydaları:

Damar iltihaplarını tedavi ederek tıkanan damarları açmaktadır. Damar sertlikleri ve hipertansiyonu önlemektedir.

Kolesterol ve lipidi seviyesini düşürmekte, metabolizmayı hızlandırarak zararlı yağların yakılmasını sağlayarak kilo vermenizi sağlamaktadır. Vücuttaki şeker oranını dengeler pankreasın yenilenmesini sağlar.

Böbrek ve safra taşlarını eritir. Vücuttaki şişkinliği yok ederek dokularda ödem oluşmasını engeller.

Mide ve onikiparmak bağırsağı tedavisinde kullanılır.

Romatizmal iltihaplara önler. Ağrıları dindirir. Kireçlenmeyi önleyerek eklem yüzeylerinin yenilenmesini sağlar.

Beyin hücreleri ve vücutta bulunan tüm sinir sistemini yeniler, felç ve inme riskini azaltır.

Vücutta bağışıklık sistemini düzenleyerek damarsal kökenli ve strese bağlı cilt alerjilerini önlemektedir.

Karışımı hazırlarken dondurulmuş limon kullanın:

Rendelenmiş limon suyunda sıkılmış. Limona oranla 5 ile 10 kat daha fazla C vitamini vardır.

Limonları yıkayarak buzdolabınızın derin dondurucu bölümünde bekleterek donmasını sağlayın. Ardından limonların tamamını rendeleyin.

Aynı zamanda rendelenmiş limonu çorbalara, sebze salatalarına, dondurmaya, makarna, sos ve balık yemeklerinize katabilirsiniz.

Dondurma işlemi sırasında kristaller oluşarak hücreler su ile dolmaktadır. Bu işlemin mümkün olduğunca hızlı gerçekleştirerek dondurmuş olduğunuz gıdaların içerisindeki vitamin ve minerallerin bozulmamasını sağlarız. Dondurma işlemini yavaş bir şeklinde gerçekleştirirseniz büyük kristaller oluşmakta bu da hücre yıkımına yol açabilmektedir. Gıdaların tat, koku, mineral ve vitamin içeriği değişime uğramaktadır.

Limonun ur, yumru ve tümörleri üzerine olumlu etkileri :

Limonun kanser hücrelerini öldürdüğü bilindiğinden bazı ilaç şirketleri limon özünü sentetik bir şekilde üreterek yüksek miktarda kar amaçlamaktadır. Kemoterapi ilaçları da bunlardan sadece biridir.

Dünyada en büyük ilaç üretici firmalarından biri 1970 yılından bu yana 20’den fazla laboratuvarda yaptıkları testte limon ekstrelerine yoğun vitamin ekleyerek kolon-kalın bağırsak, meme, prostat, akciğer ve pankreas kanserlerinin de içerisinde bulunduğu 12 farklı kanser tipinde başarılı olduğu sonucuna varmışlardır.

Ayrıca limon ağacından elde edilen ürünlerde, kemoterapi tedavisinde kullanılan Adiamycin ürününden 10.000 kat daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. Kanserli hücre sayısının azalmasını sağlamakta ve mevcut kanserli hücrelerin de gelişmesini engellemektedir. İçeriğinde bulunan C vitamini kötü huylu kanser hücreleri ile savaşırken, sağlıklı hücrelere zarar vermemektedir.