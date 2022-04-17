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Kadın - Aile Sarımsak neye iyi gelir? Düzenli sarımsak tüketmek bağışıklığı güçlendirir mi?
Kadın - Aile

Sarımsak neye iyi gelir? Düzenli sarımsak tüketmek bağışıklığı güçlendirir mi?

Yemekler ve turşu hazırlarken mutfaklardan eksik olmayan sarımsağın neye iyi geldiği, faydaları merak ediliyor. Peki, sarımsak soğuk algınlığına iyi gelir mi? Sarımsak turşusu nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2022-04-17 10:55:00 -
Sarımsak neye iyi gelir? Düzenli sarımsak tüketmek bağışıklığı güçlendirir mi?

Mutfakların olmazsa olmazı olan sarımsağın neye faydalı olduğu, tansiyona iyi gelip gelmediği merak ediliyor. Peki, sarımsak bağışıklık sistemini korur mu?

Sarımsak neye iyi gelir? Düzenli sarımsak tüketmek bağışıklığı güçlendirir mi?

Yemeklerin vazgeçilmezi olan sarımsağın faydaları zaman zaman merak konusu oluyor. Uzmanların dünyadaki en iyi antibiyotik dediği sarımsak düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece önemlidir.

C vitamini deposu olan sarımsak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Magnezyum bakımından zengin olan sarımsak kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Sarımsak soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarla mücadele eder.

Sarımsak tansiyonu dengeler.

Kolesterolü dengeleyen sarımsak kalp krizi riskini en aza indirir.

Düzenli sarımsak tüketen kişilerin Alzheimer ve demans gibi hastalıkla yakalanmasının güç olduğu belirtiliyor.

Yapılan araştırmalar dünyaca ünlü iki antibiyotikten sarımsağın yüz kat daha etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Sarımsak içeriği sayesinde sindirim sistemini düzenler.

Sarımsak turşusu nasıl yapılır?

 

Malzemeler:

1 çay bardağı sirke

8 baş sarımsak

Yarım çay kaşığı limon tuzu

1 yemek kaşığı kaya tuzu

Aldığı kadar su

8 baş sarımsağın tepelerini kesin.

Sarımsakları soymayın. Bir gece önceden sarımsakları suya koyun.

Suyu ise iki üç kez değiştirin.

Yarım kiloluk bir kavanoza sarımsakları boşluk kalmayacak şekilde dizin.

Derin bir kasenin içerisinde su, limon tuzu ve sirkeyi karıştırın.

Karışımı sarımsakların üzerine boşluk kalmayacak şekilde doldurun.

Kavanozun kapağını kapatın.

Turşuyu yaklaşık 20 gün serin ve karanlık bir yerde bekletin.

20 günün sonunda turşunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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