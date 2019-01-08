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Sarımsağı mutlaka dövün

Sarımsağın bakterileri, mantarları, parazitleri öldürmek, kan basıncını, kan şekerini ve kolesterolü düşürmek, karaciğeri korumak ve antitümör maddeler ihtiva etmek gibi harika özellikleri bulunmaktadır ama bunu sağlayan iki kimyasalının ortaya çıkması ve yeni bir bileşime kavuşması için illâ dövülmesi gerekmektedir...

08 Ocak 2019 Salı 20:13
Sarımsağı mutlaka dövün

Sarımsak bünyesindeki 200'ü aşkın kimyasal maddeyle insan vücudunu geniş bir hastalıklar yelpazesinden koruma kapasitesine sahip bir bitki.

Bunlardan “Allicin” olarak adlandırılan madde; bir diş sarımsağın ezilmesi ile ortaya çıkan en baskın olanıdır.
Bir diş sarımsağı dikkatlice soyup kokladığınızda çok hafif bir koku alırsınız. Ama ne zaman ki sarımsak dişini döversiniz o zaman tipik sarımsak kokusu patlaması olur.

Bunun sebebi sarımsak dişindeki hücrede “Alliinase” ve “Alliin” diye adlandırılan 2 enzimdir. Bu ikisi hücre içinde fiziksel olarak ayrı ayrı yer alırlar. Ne zaman ki sarımsak dişi dövülür, ikisi karışır. “Allicin” ve diğer “Thiosulphanatlar” ortaya çıkar.

Tamam sizi birtakım latince bilimsel isimlerle yeterince yorduk. Kabul. Fakat sarımsağın müthiş özelliği işte bu dövülme ile ortaya çıkanlardan gelmekte.. Çünki antimikrobiyal olanlar bunlardır.

Sarımsak dişini dövüldükten 20 saniye sonra bakterilerle, virüsler üzerinde etkili bir antimikrobiyal haline geliverir.

Allicin taze diş sarımsağın dövülmesinden 20 saniye sonra ortaya çıkmasına rağmen, ancak birkaç gün içinde kaybolma özelliği taşımaktadır.

Yağı da etkili

Sarımsak yağının (Garlic Volatile Oil) çok güçlü bir antiseptik ve antibiyotik etkisi var. Kan kolesterol düzeylerini, kan basıncını düşürür. İştah açıdır. Sindirim sistemi uyarıcısıdır. Kabızlığı giderir. Kanı incelterek, dolaşım problemlerini azaltır. Sindirim sistemi iltihaplarında kullanılır. Solunum yolu enfeksiyonlarında etkilidir. Göğsü yumuşatır, balgam söktürür, öksürüğü keser. Kullanılışı: Dahilen, bir fincan suya 4-5 damla damlatılarak günde 3 defa içilir. Haricen, cilde masaj yapılarak uygulanır.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 20:25
  1. sarımsak
  2. sarımsağın faydaları
  3. sarımsak yağı

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