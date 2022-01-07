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Kültür - Sanat Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' şehit asker heykeli tamamlandı
Kültür - Sanat

Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' şehit asker heykeli tamamlandı

Sarıkamış Harekatı’nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-07 18:22:00 - 2022-01-07 18:26:06
Sarıkamış'ta 'karı yorgan edenler' şehit asker heykeli tamamlandı

Cıbıltepe Kayak Merkezi’nin 1. etap oteller bölgesine yapımına başlanan, Allahu Ekber Dağlarında donarak şehit olan askerlerin anısına kar heykelleri için ilçe çevresinden 200 kamyon kar taşındı.

Kars Valiliği ve Sarıkamış Kaymakamlığı öncülüğünde Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin’in koordinasyonunda başlanan kardan şehit heykelleri yapımı için bir grup öğretim görevlisi ve öğrenciler çalışma yürüttü. Yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

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Heykellerin tamamlandığını ifade eden Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, “Sarıkamış şehitleri anısına düzenli olarak yaptığımız kardan heykellerimizin çalışmasına tüm hızımızla devam ediyoruz. Ayın 9’unda gerçekleştirilecek olan şehitlerin heykelleri tamamlandı. Ekibimizde toplam 8 kişi 8 Ocak’ta heykellerin açılışını gerçekleştireceğiz” dedi.

Sarıkamış’ta donarak şehit olan 90 bin askerin kardan heykellerinin açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yapacağı öğrenildi.

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