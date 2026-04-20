Sarıçam Belediyesi'nden dijital dönüşüm atağı: E-Ruhsat dönemi başladı

E-Ruhsat uygulaması sayesinde vatandaşlar, belediyeye gitmeden başvurularını yapabilecek, süreçleri anlık olarak takip edebilecek ve sonuçlara dijital ortamda ulaşabilecek. Böylece hem zaman kaybının önüne geçilecek hem de işlemlerde şeffaflık ve erişilebilirlik en üst seviyeye çıkarılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Bilal Uludağ, Sarıçam’da hizmet anlayışını çağın gereklerine uygun şekilde dönüştürdüklerini belirterek “Sarıçam Belediyesi’nin hayata geçirdiği E-Ruhsat uygulamasıyla birlikte, kamu hizmetlerinde hız, şeffaflık ve vatandaş memnuniyetinin daha da artırılması hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, hizmetlerimizi daha hızlı ve şeffaf hale getirmek bizim önceliğimizdir. E-Ruhsat uygulamamız ile birlikte hemşehrilerimiz artık işlemlerini zaman ve mekân sınırı olmadan gerçekleştirebilecek. Bu sistem, bürokrasiyi azaltan ve hizmet kalitesini artıran önemli bir adımdır” ifadeleri kullandı.

Açıklamasında dijital belediyecilik vizyonunun önemine dikkati çeken Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, belediye olarak teknolojiyi etkin kullanan, yenilikçi ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

Başkan Uludağ “Sarıçam’da hizmet sadece üretilmiyor, aynı zamanda kolaylaştırılıyor. Dijitalleşen hizmet altyapımızla ilçemizi geleceğe hazırlamaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.