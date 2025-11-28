Sarı kırmızının en güçlü kareleri bu yıl da Quick Sigorta desteğiyle seçildi

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, yönetim kurulu üyeleri, 1905 GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar, Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende finalistler ve kazananlar açıklandı. Başkan Özbek ve Başkan Sancaktar törenin açılışında yaptıkları konuşmalarda, Quick Sigorta’nın yıllardır süren kesintisiz desteği için teşekkür ederek bu iş birliğinin Galatasaray camiası için taşıdığı önemi vurguladı.

103 eser arasından 12 finalist seçildi

Seçici kurulun titiz değerlendirmesi sonucunda 103 fotoğraf arasından 12 eser finale kaldı. Finalist kareler arasından dereceye giren isimler belli oldu. Yarışmada birincilik ödülünü, Victor Osimhen’in Konyaspor karşılaşmasındaki anını yakalayan karesiyle Önder Gülen kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk’un “25’inci şampiyonluk” anını fotoğraflayan Ali Kemertaş ikincilik ödülünü alırken, üçüncülük ödülü Murat Akbaş’a verildi. Fatma Erdoğan, Adem Kabayel, Ali Kemertaş, Gökhan Büyük, Hakan Akgün, Kadircan Dilli, Serhat Çağdaş ve Uğur Şenpire ise mansiyon ödüllerine değer görüldü.

“Bu değerli platforma katkı sunmaktan gurur duyuyoruz”

Törende konuşan Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, markanın spora ve sanata verdiği desteği şu sözlerle vurguladı: “Sarı Kırmızı Kareler, Galatasaray’ın tarihini, duygusunu ve tutkusunu fotoğrafın gücüyle buluşturan çok değerli bir platform. Quick Sigorta olarak bu yarışmaya sadece sponsor olmakla kalmıyoruz; aynı zamanda camianın kültürünü yaşatan ve geleceğe taşıyan bu ortak yolculuğun bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu yıl yarışmanın İsmail Sarıkaya adına düzenlenmesi ise hepimiz için anlamı daha da derinleştiriyor. Galatasaray gibi güçlü bir marka ile omuz omuza yürümek, Quick Sigorta’nın genç ve dinamik kimliğiyle birebir örtüşüyor.” Özsoy, emeği geçen jüri üyelerine, fotoğrafçılara ve GSYİAD yöneticilerine teşekkür ederek Quick Sigorta’nın Türk sporunun yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Dereceye giren fotoğraflar Quick Sigorta sponsorluğunda 2026 yılı için bastırılacak 1905 GSYİAD ve Galatasaray takvimlerinde yer alacak.