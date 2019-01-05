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Sarhoş, niçin düzgün yürüyemez?

Odaklanmada ya da konuşmada güçlük çekme sarhoşluğun ilk belirtileridir sonra, düz bir çizgide yürüyemeyecek insanı rezil eder. Bunun sebebi, alkolün beynin serebellum bölgesini etkilemesi.

05 Ocak 2019 Cumartesi 15:43
Sarhoş, niçin düzgün yürüyemez?


Eğer ki, içki içmiyorsanız bile parmağınızla burnunuzun ucuna dokunmakta zorluk çekiyorsanız "serebellum"unuz etki altında demektir.

Alkol ve Bayılma

Hepimiz ayağa kalktığımızda kan basıncımız düşer. Çünki kan damarlarımız otomatikman daralır. Çok alkol almış bir kişi ise, ayağa kalktığında bayılabilir. Çünkü kan damarlarındaki bu otomatik daralma sistemi onlarda tam çalışmaz.

Şuur kaybı ile ölüme

Alkol en büyük zararı beyine veriyor. “Medulla ve Beyin Sapı” bedenin hayati fonksiyonlarını kontrol eden beyin merkezleri. Alkol, beynin bu merkezlerinde hasara yol açar; kişinin şuurunu kaybetmesine sebep oluyor. Daha da korkuncu, bu şuur kaybı ölüme kadar varabilir.

Alkol sefaleti

Hayatlara mâl oluyor. Yuvaları yıkıyor. Trafik kazalarının ise baş sebebi..

Alkolün uzun vadede insana verdiği zarar sayılamayacak kadar çoktur.

Uzun yıllar alkol tüketen kişiler karaciğer sorunlarıyla yüz yüze geliyor. Etanolü kıran enzim olarak bilinen alkol dehidrojenaz fazla miktarlarda salgılanmaya başlıyor. Bu da bağımlılığı daha da körükleyerek vücutta benzer etkilerin görülebilmesi için daha fazla miktarlarda alkole ihtiyaç duyulmasına yol açıyor. Karaciğer kapasitesinin üstünde çalışmaya başlıyor, hücreler ölüyor ve doku sertleşiyor. Sonuç; SİROZ denilen ve ölümle noktalanan hastalık oluyor. Alkol, karaciğer,pankreas,beyin ve dolaşım sistemine büyük hasarlar verir. uyku bozukluklarına yol açar. Wernicke-Korsakoff Sendromu denen bir nörolojik bozukluk yapar. Hastalığın ilk belirtisi göz kaslarında ani güçsüzlük ve felce bağlı çift görmedir. Zamanla hasta yardımsız ayakta duramaz veya yürüyemez. Özellikle yakın geçmişe ait olayları unutur,ayrıca çok ileri derecede bellek kayıpları da ortaya çıkabilir; dönem dönem kim olduğunu bile unutur. Ayrıca bu kişilerde kendi kendine konuşma, bulunduğu yerin ve zamanın farkında olmama ve halüsinasyonlar (gerçek olduğu düşünülen hayaller) görülebilir.

Alkol midenin iç yüzeyini örten tabakayı tahriş ederek gastrite, kusmaya yol açar. Midenin üst bölümü ve yemek borusunun alt bölümünü azar azar yırtar, yıpratır.

Kalp hastalıkları yapar.

İnme (felç),

Bunama, alzhemeir,

Kas zayıflaması (miyopi),

Karaciğer, kalın bağırsak, göğüs, gırtlak, yemek borusu, mide ve pankreas kanserlerinin sebebidir.

Alkolik ne demek?

Alkol içmek için güçlü bir istek, alkol alma davranışını denetlemede güçlük çekmek. Alkol kullanımı azaltıldığında yada bırakıldığında tipik yoksunluk belirtileri. Alkolü elde etmek, kullanmak ve etkilerini gizlemek için harcanan zaman ve çabanın diğer ilgi ve uğraşlara yer vermeyecek şekilde giderek artması..

Alkol kullanımı yüzünden ruhsal, sosyal, fiziksel zararlar ortaya çıkmasına rağmen bu zehiri içmeyi sürdürmek demek!

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 15:43
  1. alkolün zararları
  2. alkolik

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