Sararmış bardakların temizliği nasıl yapılır?

DOĞAL YÖNTEMLE TEMİZLİK

TUZ VE SİRKE

Tuz ve sirke mutfaklarda yemeklerde kullanılan ürünler olsa da temizlik konusunda birçok alanda kullanılmaktadır. Bardaktaki lekeler nasıl çıkar kapsamında aldığınız beyaz sirke ile bir leğen içinde bardakların iç kısmı ıslanır. Islanmış olan bardak içlerine kaya tuzu ya da iri taneli tuz dökülür. Bu tuzlar ile bardaklardaki sararmış çay lekesi ovalanır. Sararmış çay bardakları nasıl temizlenir kapsamında kabaran çay lekeleri bulaşık süngerinin yumuşak olan yüzeyi ile silinmelidir. Süngeriniz yoksa çay lekesi çıkarmak için bez kullanımı yapabilirsiniz. Sirkenin kalan kalıntılarını ve kokusunu yok etmek için mutlaka bol su ile durulanması gerekir.

KARBONAT

Sararmış bardaklar nasıl temizlenir için karbonat kullanımı oldukça yaygın şekilde kullanılır. Bulaşık süngerinin üzerine bir miktar karbonat dökülür. Bu sünger ile bardaklar iyice ovalanır. Bu sayede cam bardaklardaki tüm sararmış çay lekeleri çıkar. Uygulama sonrasından mutlaka soğuk su ile durulama işlemi de yapılması gerekir. Bu sayede cam bardaklar parlak bir görünüm kazanacaktır. Karbonat kullanımı sayesinde sağlıklı temizlik yapmak mümkündür. Cam bardaklar üzerindeki sararmış çay lekelerini çıkarmak için kimyasal ürünler yerine doğal çözümler tercih edilmelidir. Bu uygulamada cam bardaklar tek tek temizlenir. Bundan dolayı işlem zaman alan bir uygulamadır. Karbonat sayesinde bardaklar parlak bir görünüm kazanır ve buğulu görüntüsü de tamamen ortadan kaybolarak temizlenir.

LİMON TOZU

Limon tuzunun kullanımı sararmış cam bardakları temizleme konusunda çok bilinen bir yöntem değildir ama oldukça etkili bir yöntemdir. 1 su bardağı suyun içinde 2 çorba kaşığı limon tuzu eritilir. Bu karışım lekenin üstüne sünger yardımı ile uygulanır. Hatta bulaşık fırçaları ile leğen içinde ya da sünger ile leğen içinde ovalayabilirsiniz. İşlem direk olarak bardaktaki lekenin üzerine uygulandığında leke çıkar. Ovalama ve silme sonrasında bardaklardaki lekeler çıksın diye 5 ila 10 dakika boyunca bekletilmelidir. Ardından mutlaka soğuk su ile durulama yapılması gerekir.

KİMYASAL YÖNTEMLE TEMİZLİK

ÇAMAŞIR SUYU

Bardaklardaki lekeler nasıl çıkar kapsamında ev hanımlarının en çok kullandığı kimyasal deterjan çamaşır suyudur. Çamaşır suyu kullanımı oldukça etkili olan çözümler sunar. Özellikle de sararmış çay lekeleri konusunda etkilidir. Beyazlatma özelliği sayesinde bu tarz inatçı lekeleri kısa süre içinde çıkartır. Bardaklarınızı büyün bir leğenin içine koyun ve alabildiğince su ile doldurun. Ardından birkaç damla çamaşır suyu damlatın ve bu şekilde birkaç dakika boyunca bekletin. Bekletilen bardakları sünger yardımı ile iyice ovalayın. Ardından mutlaka sıcak su ile birkaç kez durulayın.