Dünya Şara, Washington'da temaslarını sürdürüyor: IMF Başkanı ile bir araya geldi
Dünya

Şara, Washington'da temaslarını sürdürüyor: IMF Başkanı ile bir araya geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şara, Washington'da temaslarını sürdürüyor: IMF Başkanı ile bir araya geldi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, diplomatik temaslar serisini ABD'nin başkenti Washington’da sürdürüyor. Şara, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile bir araya gelirken, görüşmenin ana gündemini ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını destekleyecek olası işbirliği alanları oluşturdu

Suriye diplomasisinde dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin başkenti Washington’da, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile IMF merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞARA'DAN ULUSLARARASI FİNANS ATAĞI

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Şara ve Georgieva, Washington'da IMF merkezinde bir araya geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, Suriye ile IMF arasında ülkenin kalkınma ve ekonomik gelişim çabalarını desteklemeye yönelik olası işbirliği alanları ele alındı.

ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, bugün Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.

