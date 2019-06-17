Sapunaru, yarın Denizlisporla sözleşme imzalayacak Denizlispor’un, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile anlaştığı ve yarın resmi sözleşme imzalayacakları öğrenildi.

Denizlispor’un, Kayserispor forması giyen Cristian Sapunaru ile anlaştığı ve yarın resmi sözleşme imzalayacakları öğrenildi.

Denizlispor’da transfer çalışmaları hız kazandı. Son olarak Kayserispor forması giyen Rumen stoper Sapunaru ile büyük ölçüde anlaşıldı. Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Sapunaru ile yarın sözleşme imzalanması bekleniyor. 35 yaşındaki Rumen stoper, kariyerinde 399 maça çıktı. 38 gol 6 asistlik performans sergileyen Sapunaru, geçen sezon Kayserispor formasıyla 31 maçta 2 gol attı. P. Bukarest’e futbol hayatına başlayan Sapunaru, FC National, Porto, Real Zaragoza, Elche, Pandurii, Astra Giurgiu ve Kayserispor’da forma giydi.

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