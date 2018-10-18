Santos'tan Vagner Love için resmi açıklama

Vagner Love, geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan 3 milyon euro karşılığında Beşiktaş'a transfer olmuş ve Siyah Beyazlılar ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Geride kalan sezonda beklentileri karşılayamayan golcü oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Ne var ki yıldız ismin transferi gerçekleşmemiş ve Love Beşiktaş'ta kalmıştı.

Kara Kartal'ın geçtiğimiz ay Altınordu ile oynadığı maçta taraftarların protestosuyla karşılaşan Love, takımda adeta istenmeyen adam hâline gelmişti.

Bu sezon Siyah Beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 3 gol kaydeden Love ile ilgili Brezilya basını da bomba bir iddia ortaya atmış ve oyuncunun yeniden ülkesi Brezilya'ya döneceğini öne sürmüştü.

Golcü futbolcunun gideceği takımınsa ise daha önce de adının birlikte anıldığı Santos olduğu ifade edilmişti.

Santos kulübünün başkanı José Carlos Peres de konuyla ilgili bugün bir açıklama yayımlayarak iddiaları doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörümüz Cuca, kendisiyle ilgilenmişti. Takıma ilk geldiğinde istediği 9 numara Vagner Love'du. Ancak transfer için çok kısıtlı bir süremiz vardı. Gece 00.00'a kadar bekledik ama Türklerle transferi müzakere edemedik. Böyle durumlar yumurtanın üzerinde yürümek gibidir. Sıkıntı, olayların çok hızlı gelişmesi oldu. Cuca, onu istedi ve o zaman gelebilecek durumdaydı. Beşiktaş ondan kurtulmak istiyordu. Ancak birden oynamaya ve goller atmaya başladı. Durum biraz karmaşıklaştı ama transfer için tekrar görüşeceğiz."

Kaynak: Fanatik