Şanlıurfa'da minibüs devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Mehmet Demir (19) yönetimindeki 63 R 0090 plakalı minibüs, Bozova ilçesinin Şanlıavşar Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araç sürücüsü Demir ile beraberindeki babası Osman Demir yaralandı.
112 Acil Servis ekibince Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Demir müdahaleye rağmen kurtarılamadı.