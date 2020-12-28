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Aktüel Şanlıurfa'da manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk öldü
Aktüel

Şanlıurfa'da manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk öldü

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:20:50 -
Şanlıurfa'da manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk öldü

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde manevra yapan traktörün römorkunun altında kalan çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, kırsal Uzunpınar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 63 N 6900 plakalı traktörünü park etmeye çalışan Süleyman K, geri manevra yaptığı sırada oynayan oğlu Bedirhan K'yi fark etmedi.

Traktöre bağlı römorkun altında kalarak yaralanan 2 yaşındaki Bedirhan K, 112 Acil Servis ekibince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


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