Şanlıurfa'da Kitap otakları yapılıyor

Şanlıurfa'nın en fazla öğrenci nüfusuna sahip ilçesi Eyyübiye'de, sınav hazırlık merkezleri, kitap otakları ve gençlik merkezlerinde sunulan imkânlardan faydalanan öğrenciler geleceğe umutla bakıyor.

Batıkent TOKİ, Ruha, Asya ve Hayatı Harrani Mahallelerinde yeni kitap otakları yapılmaya devam ederken, 15 Temmuz Kitap Otağı her kademeden onlarca öğrenciye destek olmaya devam ediyor.

Liselere giriş sınavı, üniversite hazırlık ve kamu personeli seçme sınavlarına yönelik desteklerin verildiği 15 Temmuz Kitap Otağı'na devam eden gençlerin başarılı olması için tüm imkânlar sağlanıyor.

Rahat ve huzurlu bir ortamda ders çalışma fırsatı arayan gençlere, eğitim materyalleri, deneme testleri, rehberlik hizmetleri ve çay da ücretsiz veriliyor.

Hafta sonları dâhil gün boyu açık olan kitap otaklarına ders çalışmaya gelen öğrenciler geleceğe umutla bakıyor. (İLKHA)

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