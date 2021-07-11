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Aktüel

Şanlıurfa'da kaza: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 22:05:00 -
Şanlıurfa'da kaza: 8 yaralı

Şanlıurfa-Birecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi yaralandı.

Mehmet Nuri Bozyiğit idaresindeki 63 ACU 257 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Birecik-Halfeti bağlantı yolundaki kontrolsüz kavşakta Abdulkadir Güneş yönetimindeki 02 AAY 362 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza sırasında bölgeden geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, yaralılarla ilgilendi.

 

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