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Aktüel Şanlıurfa'da kamyonet kazası: Ölüler ve yaralılar var
Aktüel

Şanlıurfa'da kamyonet kazası: Ölüler ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:00:00 -
Şanlıurfa'da kamyonet kazası: Ölüler ve yaralılar var

Nadir Ekin (52) yönetimindeki 61 JA 090 plakalı kamyonet, Siverek-Hilvan kara yolunun 15'inci kilometresinde devrildi.

Kazada, sürücü Ekin ile araçta bulunan Ramazan Özay (27), Kadir Özdemir (28), Mesut Budak (25) ve Mehmet Karakul (31) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mesut Budak ve Mehmet Karakul, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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