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Aktüel

Şanlıurfa’da hedef sorunsuz bir alt yapı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ilçeleri kapsayan 54 kilometrelik kanalizasyon hat döşeme projesini devam ettiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 10:39:07 -
Şanlıurfa’da hedef sorunsuz bir alt yapı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, merkez ilçeleri kapsayan 54 kilometrelik kanalizasyon hat döşeme projesini devam ettiriyor.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile ŞUSKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen alt yapı çalışmaları kapsamında Şanlıurfa’nın tümünde özverili bir çalışma yürütülüyor.


Merkez ilçeler için 54 kilometrelik kanalizasyon hattı


Ekipler, merkez ilçelerimiz olan Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde revize edilen altyapı noktalarının yanı sıra yeni yerleşim alanlarının da içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları aynı tempo ile devam ediyor. ŞUSKİ Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler toplamda 54 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışması için tekniğine uygun bir şekilde titizlikte hizmetlerine devam etmektedirler. İş makinelerinin hummalı bir şekilde çalıştığı alanda teknik personeller hat döşeme uygulamasını dikkatli bir şekilde uygulamak için yoğun çaba harcıyor.

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