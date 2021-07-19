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Aktüel Şanlıurfa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Şanlıurfa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 17:31:00 -
Şanlıurfa'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Şükrü Çetindağ idaresindeki 63 N 3512 plakalı hafif ticari araç, Siverek-Çermik kara yolu 5. kilometresinde yola aniden çıkan çocuğa çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yusuf, Mahir, Gül, Kısmet Çetindağ ile Muhammed Said, Miran ve Kıymet Çınar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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