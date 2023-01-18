Sanko’nun kurucusu Sani Konukoğlu mezarı başında anıldı

Okunan duaların ardından Konukoğlu’nun mezarına karanfiller bırakıldı. Aile adına konuşan SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, anma programına katılanlara teşekkür etti.

Mağaraya makine kurdu

Sani Konukoğlu, 1929 yılında Gaziantep’te doğdu. 1943 yılında dokumacılığa başlayarak iş hayatına atıldı. İlk işe başlayışı kendisinin kullandığı tek tezgâhla oldu. İstanbul’da 1947 yılında 24 gözlü yerli bobin makinesi yaptırdı. Bu makineyi Gaziantep’e de götürdü.

Konukoğlu, dokumaları daha kaliteli kılmak için 1951 yılında Halep’ten aldığı apre makinesini bir mağaraya kurarak çalışmaya başladı. İki yıl sonra ise Bursalı tornacılara 4 mekikli ekose gömleklik dokuyan tezgâhların benzerini yaptırıp Gaziantep’e getirdi. Böylece şehirde el tezgâhlarının motorlu tezgâhlara dönüşmesinin yolunu açtı.

Konukoğlu, Bursa’da 1965 yılında havlu tezgâhı imal ettirdi. Bu tezgâh üzerine atılacak jakar makinelerini Gaziantepli tornacılara yaptırıp havlu imalatına başladı. 1962’de hidrofil pamuk tesisi, 1963 yılında bin 500 iğ kapasiteli pamuk ipliği tesisi kurdu.

Konukoğlu, 1966 yılında ‘Hilal Kollektif Şirketi’ni kurdu. 25 bin iğlik iplik tesisi projesi hazırlattı. 23 Şubat 1972’de inşaatına başlanan tesisin 20 bin iğlik bölümünü 1974 yılında devreye aldı.

İstikrarlı adımlar attı

Firmanın unvanı 1977 yılında Sani Konukoğlu’nun isminden esinlenilerek ‘SANKO Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ’ye dönüştürüldü. Sonrasında bilinçli ve istikrarlı adımlarla yatırımlara devam edilerek alanında çok yüksek kapasiteye, kaliteye ulaşıldı. Bugün 14 bini aşkın kişinin çalıştığı SANKO Holding tekstil, enerji, inşaat, ambalaj, iş ve tarım makineleri, sağlık, eğitim, AVM, bilişim, finans ile gayrimenkul sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Ilımlı, mütevazı, ileri görüşlü olan Konukoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu 16 Ocak 1994’te vefat etti. Merhum Konukoğlu, sağlığında yaptığı sosyal hizmetler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nun 27 Ekim 1997 tarihli kararı’yla ‘Devlet Üstün Hizmet Madalyası ve Beratı’na lâyık görüldü.