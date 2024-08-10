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Gündem Sanki Yunan mahkemesi! Hz. Muhammed'e hakaret eden karaktersiz tahliye edildi!
Gündem

Sanki Yunan mahkemesi! Hz. Muhammed'e hakaret eden karaktersiz tahliye edildi!

Yeniakit Publisher
2024-08-10 09:45:00 -
Sanki Yunan mahkemesi! Hz. Muhammed'e hakaret eden karaktersiz tahliye edildi!

Sosyal medyada Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Z.K, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

Sosyal medyada Hz. Muhammed'e yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Z.K, avukatının itirazı üzerine tahliye edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 23 Temmuz günü "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan Z.K'nin avukatı, tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu.

Dilekçeyi değerlendiren Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelinin üzerine atılı suçun üst sınırı, delillerin toplanmış olması ve kaçma şüphesi bulunmaması nedeniyle tahliyesini kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Avcılar Merkez Mahallesi'nde 21 Temmuz'da yapılan bir sokak röportajında Hz. Muhammed'e ve dini değerlere yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen şüpheli hakkında resen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında kimliği belirlenen Z.K. polis ekiplerince gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şüphelinin tutuklandığını duyurmuştu.

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Yorumlar

Sepetci

Yunan mahkemesi bunu yapmazdı.

Hayro

Bu şerefsize cezayı toplum kessin iç karışıklık çıksın diye …! Getonun yeni eylem uygulamaları …Bu hakim toplumu tahrik etmiyor mu? Biz öal beyni yemedik ..Sizlere keseceğimiz cezayı hayal bile edemezsiniz ! O gün gelecek . Geçiken intikam yemeği lezzetli olur!
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