Sandıklar açıldı, Türkiye düşmanı böyle sevindi! Erdoğan'a küstah sözler

Türkiye'deki 61 milyonu aşkın seçmen bugün sabah saatleri itibariyle sandık başına gitti. Yerel yöneticilerin belirleneceği seçimde sandıkların kapatılması ve oyların sayımına başlanmasıyla birlikte tüm Türkiye sonuçlara odaklandı. İlk sonuçların açıklanmasıyla birlikte Hollandalı Türk ve İslam düşmanı aşırı sağcı Özgürlük Partisinin lideri Geert Wilders, Türkiye ile ilgili küstah paylaşımda bulundu.

Küstah sözler

İl ve ilçelerde oy sayımı başlarken şu an itibariyle sandıkların yüzde 71'i açıldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre seçim yarışını Türkiye genelinde CHP'nin önde götürüyor olması Türk ve İslam düşmanlarını da iştahlandırdı. Türkiye'ye düşmanlığıyla bilinen Hollandalı İslam düşmanı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte nefret dilini yine ortaya çıkardı. Aşırı sağcı Özgürlük Partisinin lideri Geert Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti için "Bye bye" ifadelerini kullandı.

Wilders paylaşımında "Türkiye laiklik ve özgürlük istiyor." sözlerine yer verdi.



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