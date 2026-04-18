Sanalda fitne tohumu eken müfteriye geçit yok! İskenderun’da kaos paylaşımı yapan şüpheli tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildi
Hatay’ın İskenderun ilçesi, sosyal medya üzerinden halkı galeyana getirmeye çalışan bir provokatörün kirli oyununa sahne oldu. Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırısını istismar ederek yalan bilgiler yayan şahıs, emniyet güçlerinin titiz takibiyle kıskıvrak yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Kahramanmaraş'taki okul saldırısına ilişkin asılsız paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden kamu barışını bozmaya yönelik dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında ekipler, şüpheli H.E'nin sosyal medya hesabı üzerinden Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gerçek dışı ve halkı paniğe sevk edebilecek nitelikte paylaşım yaptığını tespit etti.
Bir suç kaydı olduğu belirlenen H.E, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
