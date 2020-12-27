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Aktüel Samsun'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi
Aktüel

Samsun'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:08:02 -
Samsun'da Kovid-19'dan hayatını kaybeden hastane personeli için tören düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düşen hastane personeli düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Bafra Devlet Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan, bir süre önce Kovid-19'a yakalanan ve 20 günlük yoğun bakım sürecinin ardından hayatını kaybeden 2 çocuk babası Önder Büyük için hastane önünde tören düzenlendi.

Vali Zülkif Dağlı, törende yaptığı konuşmada, "Bugün virüsten Bafra'da ikinci Samsun'da üçüncü sağlık personelimizi kaybettik. Başta ailesi olmak üzere sağlık camiamıza da başsağlığı dilerim. Acılar gördüğünüz gibi üst üste geliyor. Allah sabır versin, kalanlara sağlık versin. Çocukları ve eşi de inşallah bu beladan kurtulur, şifa bulur. İnşallah bu hastalıktan dolayı rahatsızlık geçiren herkese de Allah şifalar versin." dedi.

Konuşmanın ardından Bafra Müftüsü Necmettin Kayar'ın okuduğu duanın ardından helallik alındı.

Törenin ardından Büyük'ün cenazesi, yeni mezarlıkta kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Büyük'ün yakınları ile Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra İlçe Müfütüsü Necmettin Kayar ve sağlık çalışanları katıldı.

Önder Büyük'ün eşi Havva Büyük, çocukları Erhan ve Aleyna Büyük ise koronavirüs tedavisi gördükleri için cenaze törenine katılamadı.

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