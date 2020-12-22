Samsun'da DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 9 kişi yakalandı
SAMSUN (AA) - Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 9 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin ikametlerinde ve üstlerinde bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.