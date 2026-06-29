Samsun'da arsız inşaat hırsızları suçüstü yakalandı! Gecenin karanlığında çaldıkları o devasa jeneratörle kaçamadılar!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Samsun’un Atakum ilçesinde, alın teriyle yükselen milli servet niteliğindeki inşaatları mesken tutan mal düşmanı hırsızlara karşı emniyet güçleri tokat gibi bir operasyon gerçekleştirdi.
Samsun'da bir inşaattan jeneratör çalan 2 şüpheli yakalandı.
Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaata gece saatlerinde giren şüpheliler, yaklaşık 110 bin lira değerindeki jeneratörü çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri, şüpheliler E.B. ile A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.