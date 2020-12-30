Samsun ve çevre illerde yılbaşı öncesi Kovid-19 denetimi

SAMSUN (AA) - Samsun ve çevre illerde yılbaşı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında çalışma yürütülüyor.

Yılbaşı öncesi şehirler arası yollarda yoğun trafik olduğu gözlendi. Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında trafik ekipleri, kentin giriş noktalarında maske ve kimlik kontrolleriyle Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yaparak, tedbirler hakkında yolculara bilgi veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında şehrin işlek cadde, sokak ve alışveriş merkezleri önlerinde denetimlerini sürdürüyor.

- Sinop

Sinop'ta yılbaşı öncesi vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve meydanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Valilik koordinesinde yaklaşık 100 emniyet personelinin katılımıyla yapılan denetimde, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunuldu.

HES kodu sorgulaması da yapan ekipler vatandaşlara, sık sık toplu şekilde bulunmamaları yönünde megofanla çağrı yaptı.

- Çorum

Çorum'da salgınla mücadele kapsamında yılbaşı öncesi geniş katılımlı denetim yapıldı.

Çorum Valiliği koordinesinde kent merkezi ile giriş ve çıkışlarda denetim noktası oluşturan polis ve jandarma ekipleri, araç ve sürücüleri Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetledi.

Ayrıca vatandaşların yoğun olarak bulunduğu halka açık yerlerde de ekipler, anonslarla vatandaşları maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Öte yandan Çorum Belediyesi de yılbaşı nedeniyle vatandaşların kısıtlama öncesi yoğunluk oluşturacağı bölgeleri dezenfekte ediyor.

- Kastamonu

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetim yapılıyor.

HES kodu sorgulamasının da yapıldığı denetimlerde polis ve bekçiler, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

- Çankırı

Çankırı'da polis, jandarma ve sağlık ekiplerince salgınla mücadele denetimleri sürdürülüyor.

Ekipler kent merkezi ve ilçelerde alışveriş merkezi, iş yerleri, pazar yerleri ve toplu taşıma araçlarında denetim yaptı.

Denetimlerde, sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerine uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

- Tokat

Tokat'ta da polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürüyor.