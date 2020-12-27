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Aktüel Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim
Aktüel

Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2020-12-27 13:20:05 -
Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele genelgesi kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Tokat, Amasya, Çankırı, Kastamonu ve Çorum'da sessizlik hakim.

Sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da vatandaşlar evlerinde kaldı. Uygulama kapsamında kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Saathane ve Cumhuriyet meydanlarında, kısıtlamanın başlamasıyla hakim olan sessizlik sürüyor.

Polis ekipleri kentin belli noktalarında uygulama yaptı.

- Tokat

Tokat'ta da kentin en işlek noktalarından ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı, kısıtlama nedeniyle sessizliğini koruyor.

Polis ekipleri kentin belli noktalarında uygulama yaptı.

- Amasya

Amasya'da kentin yoğun bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı boş kaldı.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlama dışındaki çalışanların olduğu görüldü.

Polis ekiplerince kent merkezinde belirlenen noktalarda denetimlere devam ediliyor.

- Çankırı

Çankırı'da da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Atatürk Bulvarı, Belediye Meydanı ile sokak ve caddelerde sakinlik hakim oldu.

Polis ekipleri, kentin çeşitli noktalarında dışarıda gördüğü kişilere cezai işlem uygularken, trafik ekipleri il genelinde denetim yaptı.

- Kastamonu

Kastamonu'da kent merkezinin işlek noktalarından olan Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla boş kaldı.

Polis ekipleri de kentin belirli noktalarında kısıtlamaya ilişkin denetimlerine devam ediyor.

- Çorum

Çorum'da da sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde sessizlik hakim.

Vatandaşların hafta içi yoğunluk oluşturduğu işlek cadde ve meydanlar boş kaldı.

Kısıtlama dolayısıyla evlerine çekilen vatandaşlar, güneşli havanın tadını bahçe ve balkonlarında çıkarıyor.

Öte yandan kentin ana arterlerinde polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.

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