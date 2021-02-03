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Aktüel Samsun, Akdeniz illerini resmen geçti
Aktüel

Samsun, Akdeniz illerini resmen geçti

Karadeniz kenti Samsun'da hava sıcaklığı yükselince vatandaşlar sahilde güneşli havanın keyfini çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 14:32:00 -
Samsun, Akdeniz illerini resmen geçti

Kış mevsimi olmasına rağmen Samsun'da hava sıcaklığı Akdeniz illerini geride bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da 22, Adana'da 20, Mersin'de 21 derece olan hava sıcaklığı Samsun'da 23 dereceleri buldu.

Şubat ayında yüksek hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar Atakum sahilinde güneşli havada vakit geçirdi.

Vatandaşlar sahilde bisiklet sürdü, kumsalda sosyal mesafeye uyarak dinlendi. Çocuklar da kendilerine tanınan sürede parklarda oyun oynadı.

Vatandaşların maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uygun hareket ettiği görüldü.

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