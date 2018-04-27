Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının en iyisi Salah!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının ardından haftanın futbolcusu unvanını, Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah elde etti.27 Nisan 2018 Cuma 22:55
UEFA'nın internet sitesinde yapılan ankette, oyların yüzde 92'sini alarak rakiplerine açık ara fark atan 25 yaşındaki yıldız, haftanın oyuncusu unvanına layık görüldü.
Mısırlı oyuncu, Liverpool'un konuk ettiği Roma'yı 5-2 yendiği mücadelede iki gol ve iki asistlik performans sergilemişti.
Real Madrid'in deplasmanda Bayern Münih'i 2-1 mağlup ettiği mücadelede 1 gole imza atan Brezilyalı Marcelo ise oyların yüzde 8'ini alarak haftanın en iyi ikinci oyuncusu oldu.
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