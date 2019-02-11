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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

- Yarın başlayacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk gününde, Roma-Porto ve Manchester United-PSG karşılaşmaları oynanacak

11 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu başlıyor

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın ve 13 Şubat Çarşamba günü toplam 4 karşılaşma yapılacak. Bu turun ilk mücadeleleri, 19 ve 20 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 Mart ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın:

Roma (İtalya) - Porto (Portekiz)

Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)


13 Şubat:

Tottenham (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)

Ajax (Hollanda) - Real Madrid (İspanya)


19 Şubat:

Olympique Lyon (Fransa) - Barcelona (İspanya)

Liverpool (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya)


20 Şubat:

Atletico Madrid (İspanya) - Juventus (İtalya)

Schalke 04 (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 11:05
  1. Futbol
  2. son 16 turu
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi

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