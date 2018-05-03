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Şampiyonlar Liginde Liverpool kasırgası

Mısırlı Müslüman futbolcu Muhammed Salah'ın forma giydiği İngiliz ekibi Liverpool, Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında 5-2 mağlup ettiği İtalyan takımı Roma'ya rövanşta 4-2 yenilerek finale yükseldi. Böylece İspanyol devi Real Madrid'in rakibi oldu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:24
Şampiyonlar Liginde Liverpool kasırgası

Bu sezon İtalya Ligi'nde beklenenin altında kalan ancak Şampiyonlar Ligi'nde olağanüstü bir performans sergileyen Roma, ilk maçta 5-2 mağlup olduğu Liverpool'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk 25 dakikasından üç gol oldu. 9. dakikada Liverpool'da Mane gol perdesini açarken, Milner'in attığı gol sonrası Roma eşitliği yakaladı. 25. dakikada Wijnaldum, Liverpool'u tekrar öne geçirirken ilk yarı bu skorla sona erdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

İkinci yarının başında Roma, Dzeko ile 2-2'lik eşitliği sağlarken, skoru belirleyen goller 86. ve 90. dakikada Nainngolan'dan geldi.

Karşılaşma Roma'nın 4-2'lik üstünlüğü ile sona ererken bu skor İtalyanlara yetmedi ve Liverpool, finalde Real Madrid'in rakibi oldu.

FİNAL 26 MAYIS'TA KIEV'DE

Real Madrid ile Liverpool arasından oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın Kiev şehrinde oynanacak.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 07:24
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