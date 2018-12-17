Şampiyonlar Ligi'nde devler eşleşti
Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.17 Aralık 2018 Pazartesi 14:56
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Çekilen kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde:
Schalke 04 - Manchester City
Atletico Madrid - Juventus
Manchester United - PSG
Tottenham - Borussia Dortmund
Lyon - Barcelona
Roma - Porto
Liverpool - Bayern Münih
Ajax - Real Madrid
Devler Ligi'nde ilk maçlar 12-13 Şubat tarihlerinde oynanacak.
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