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Şampiyonlar Ligi'nde devler eşleşti

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yapıldı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 14:56
Şampiyonlar Ligi'nde devler eşleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Çekilen kura çekimi sonucu eşleşmeler şu şekilde:

Schalke 04 - Manchester City
Atletico Madrid - Juventus
Manchester United - PSG
Tottenham - Borussia Dortmund
Lyon - Barcelona
Roma - Porto
Liverpool - Bayern Münih
Ajax - Real Madrid

Devler Ligi'nde ilk maçlar 12-13 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 14:56
  1. Manchester United
  2. Manchester
  3. Manchester City
  4. Barcelona
  5. İsviçre
  6. Münih
  7. Bayern Münih
  8. Real Madrid
  9. Schalke
  10. Atletico Madrid
  11. Tottenham
  12. Madrid
  13. Juventus
  14. Dortmund

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