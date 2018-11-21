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Şampiyon isme 4 sene doping cezası

Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Levine, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:38
Şampiyon isme 4 sene doping cezası

Büyük Britanya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, doping testinde yasaklı "clenbuterol" maddesine rastlanan 29 yaşındaki atletin spordan 4 yıl men edildiği belirtildi.

Kariyerinde 4x400 metre takım kategorisinde bir Avrupa ve Avrupa salon şampiyonluğu ile iki dünya ikinciliği bulunan Büyük Britanyalı atlet, geçen şubatta yapılan doping testini geçememesinin ardından geçici olarak men cezası almıştı.

Levine, geçen yıl ocak ayında İspanya'da yaptığı motosiklet kazasından beri şampiyonalara katılamadı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:38
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