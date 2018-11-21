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Şampiyon atlete 4 yıl doping cezası

- Kariyerinde Avrupa şampiyonluğu bulunan Büyük Britanyalı atlet Nigel Levine, dopingli madde kullandığı gerekçesiyle 4 yıl men cezasına çarptırıldı

21 Kasım 2018 Çarşamba 10:10
Şampiyon atlete 4 yıl doping cezası


ANKARA (AA) - Avrupa şampiyonu Büyük Britanyalı atlet Nigel Levine, doping yaptığı gerekçesiyle 4 yıl men cezası aldı.

Büyük Britanya Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, doping testinde yasaklı "clenbuterol" maddesine rastlanan 29 yaşındaki atletin spordan 4 yıl men edildiği belirtildi.

Kariyerinde 4x400 metre takım kategorisinde bir Avrupa ve Avrupa salon şampiyonluğu ile iki dünya ikinciliği bulunan Büyük Britanyalı atlet, geçen şubatta yapılan doping testini geçememesinin ardından geçici olarak men cezası almıştı.

Levine, geçen yıl ocak ayında İspanya'da yaptığı motosiklet kazasından beri şampiyonalara katılamadı.


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 10:10
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  2. Büyük Britanya
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