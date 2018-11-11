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Samet Aybaba: Sonuç kötü ama oyundan memnunum

Bursaspor Teknik Direktörü Aybaba, Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Sonuç olarak kötü gözüküyor ama oyundan memnunum. Çok iyi şeyler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

11 Kasım 2018 Pazar 16:19
Samet Aybaba: Sonuç kötü ama oyundan memnunum

Süper Lig’in 12. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Kazanmaya çok odaklandık. Takım istekli, coşkulu başladı. Bundan kaynaklı küçük hatalar yaptık. Geriye düştükten sonra daha iyi oynamaya başladık. 1-1’den sonra net pozisyonları atabilseydik daha farklı yere gidebilirdi maç. Skor olarak öne götürecek oyuncu tipimiz çok az. Kazansaydık yukarı doğru hamle yapacaktık. Futbolda hata var. Bir an önce neyi yanlış, neyi doğru yaptığımızı düşünüp önümüzdeki maça hazırlanmak istiyoruz. Eksik yerlerimiz var. Orada sıkıntı yaşıyoruz. Elimizdeki mevcut oyuncularla bu işin daha iyisini yapmaya çalışacağız. Lima bugün çok başarılıydı. Genç oyuncuları da geliştireceğiz. Sonuç olarak kötü gözüküyor ama oyundan memnunum. Çok iyi şeyler yapıyoruz. Oyuncularımın önümüzdeki haftalarda geliştirerek devam edeceklerini düşünüyorum” dedi. 

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 16:19
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