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Dünya

Salyalarını akıtan Ermenistan duyurdu: İmha ettik

Kasıtlı olarak mevzilerini sivil yapıların yanına veya arkasına yerleştiren Ermenistan'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, sınır bölgesindeki çatışmalar sırasında ordu birliklerinin Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 tankı imha ettiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 23:01:00 -
Salyalarını akıtan Ermenistan duyurdu: İmha ettik

Kasıtlı olarak mevzilerini sivil yapıların yanına veya arkasına yerleştiren Ermenistan'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Ermenistan-Azerbaycan sınırında 12 Temmuz'dan beri yaşanan çatışmalarda Ermenistan ordusunun Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne ait 3 tankı imha ettiğini belirtti.

12 Temmuz'da Ermenistan'ın, sınırın Tovuz bölgesindeki Azerbaycan mevzilerine top atışlarıyla gerçekleştirdiği ani saldırısıyla bölgede başlattığı çatışmanın amacının Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak enerji ve ulaştırma projelerine zarar vermek olduğu ortaya çıkmıştı. Ayrıca Azerbaycan halkından gönüllülerin toplu halde orduya katıldıkları bildirilmişti.

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