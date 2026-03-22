Salomon Cappadocia Ultra Trail’e uluslararası arenada büyük başarı

Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasını sporla buluşturan Salomon Cappadocia Ultra Trail, Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri kapsamında 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülüne layık görüldü.

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UN Tourism) ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından ilk kez düzenlenen Sürdürülebilir Spor Turizminde Mükemmellik Ödülleri, İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonunda kendi kategorisinde en yüksek puanı alan Salomon Cappadocia Ultra Trail, 'Spor Turizminin Toplumsal Etkisi' ödülünü kazandı.

Söz konusu başarı, yalnızca bir spor organizasyonunun ödüllendirilmesi olmanın ötesinde, Türkiye’nin sürdürülebilir turizm vizyonunun uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu ortaya koyması bakımından da önem taşıyor. Ayrıca bu ödül; sporun, turizmin ve yerel toplulukların bir araya gelerek yarattığı pozitif etkiyi, sürdürülebilirlik ve sosyal katkıyı onurlandırıyor.

Proje, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Argeus Travel & Events iş birliğiyle hayata geçirildi. TGA’nın Türkiye’nin turizm değerlerini dünyaya anlatma konusundaki güçlü yaklaşımı, organizasyonun uluslararası alanda daha fazla görünür olmasına önemli katkı sağladı. Argeus’un uzun yıllara dayanan organizasyon tecrübesi ve spor turizmine verdiği destek de bu başarının en önemli parçalarından biri oldu.

Salomon Cappadocia Ultra Trail, her yıl farklı ülkelerden binlerce sporcuyu bir araya getirirken, bölge ekonomisine sağladığı katkı, yerel paydaşlarla geliştirdiği iş birlikleri ve çevreye duyarlı yaklaşımıyla öne çıkıyor. Organizasyon, Kapadokya’nın eşsiz coğrafyasında sadece bir yarış değil; kültürü, doğayı ve insanları bir araya getiren bir deneyim sunmaya da devam ediyor.

Elde edilen bu ödül, hem Cappadocia Ultra Trail’in hem de Argeus Travel & Events’in spor turizmi alanındaki güçlü konumunu pekiştirirken, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini de bir kez daha uluslararası arenada görünür kıldı.